Редкий 220-сильный Volkswagen Polo выставлен на продажу

Максимальная скорость составляет 243 км/ч, разгон до «сотни» занимает 6,4 секунды.

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На одном из немецких сайтов по торговле автомобилями с пробегом обнаружилось объявление о продаже очень редкой модификации хэтчбека — она называется Polo R WRC. Эта лимитированная версия является самой мощной из числа серийных модификаций Polo. Своим появлением она обязана исключительно процедуре омологации: для допуска в мировой чемпионат по ралли автомобили участников должны производиться серийно, и потому Polo R WRC был выпущен тиражом 2500 экземпляров.

Переднеприводная машина оснащается турбированным двигателем объемом 2,0 л и показателями 220 л.с. и 350 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость составляет 243 км/ч, разгон до «сотни» занимает 6,4 секунды. Подвеска — со спортивными настройками, но в целом шасси довольно простое, даже дифференциала повышенного трения здесь нет. Внешне Polo R WRC узнается по 18-дюймовым колесным дискам, сплиттеру спереди, диффузору сзади, спойлеру на крыше и фирменной цветографике на бортах и капоте.

В салоне хот-хэтча — спортивные сиденья с обивкой из алькантары, навигация, электростеклоподъемники, климат-контроль и магнитола с цифровым радио формата DAB. Данный экземпляр, как указал владелец, выпущен в 2014 году и имеет пробег 19 000 километров. Цена составляет 22 312,94 евро.

Один из самых обычных автомобилей в мире уже не в первый раз оказывается... самым необычным, ведь самый узкий автомобиль — это тоже Polo.

Фото: autoverkauf-zitzmann.com