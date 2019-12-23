Редкий 220-сильный Volkswagen Polo выставлен на продажу — журнал За рулем

Редкий 220-сильный Volkswagen Polo выставлен на продажу

Максимальная скорость составляет 243 км/ч, разгон до «сотни» занимает 6,4 секунды.

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На одном из немецких сайтов по торговле автомобилями с пробегом обнаружилось объявление о продаже очень редкой модификации хэтчбека — она называется Polo R WRC. Эта лимитированная версия является самой мощной из числа серийных модификаций Polo. Своим появлением она обязана исключительно процедуре омологации: для допуска в мировой чемпионат по ралли автомобили участников должны производиться серийно, и потому Polo R WRC был выпущен тиражом 2500 экземпляров.

Переднеприводная машина оснащается турбированным двигателем объемом 2,0 л и показателями 220 л.с. и 350 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость составляет 243 км/ч, разгон до «сотни» занимает 6,4 секунды. Подвеска — со спортивными настройками, но в целом шасси довольно простое, даже дифференциала повышенного трения здесь нет. Внешне Polo R WRC узнается по 18-дюймовым колесным дискам, сплиттеру спереди, диффузору сзади, спойлеру на крыше и фирменной цветографике на бортах и капоте.

В салоне хот-хэтча — спортивные сиденья с обивкой из алькантары, навигация, электростеклоподъемники, климат-контроль и магнитола с цифровым радио формата DAB. Данный экземпляр, как указал владелец, выпущен в 2014 году и имеет пробег 19 000 километров. Цена составляет 22 312,94 евро.

Фото: autoverkauf-zitzmann.com

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Отзывы о Volkswagen Polo (16)

Volkswagen 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Выносливый авто.

Недостатки:

разгон более 10с до 100

Комментарий:

Владею авто с 2013г.Пробег 197к. Не таксист. Езжу куда мне надо. Крым,Питер,абхазия,сочи,Ростов,домбай,Башкирия.PS сам из Москвы. Масло не ест. Оценка отлично за авто.Езжу и сейчас тыс 250 будет в трейд ин отдам.

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