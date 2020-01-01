39% водителей в России перестали резко разгоняться

Для более чем 60% российских автомобилистов расходы на заправку машин стали «ощутимыми».

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В ходе опроса выяснилось, что 56% автомобилистов выбрали один из трех способов снижения затрат на топливо. Из них 39% водителей стараются ездить плавно, без резких ускорений и торможений, 13% предпочли экономить на комфорте и не пользоваться кондиционером, а еще 11% подошли к вопросу экономии радикально и просто стараются меньше ездить.

При этом 44% автомобилистов, а всего в опросе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), на который ссылается РБК, принимали участие 1500 человек, для экономии топлива не делают ничего. Это может показаться странным, так как 62% автомобилистов назвали траты на топливо ощутимыми. Еще 24% водителей заявили о чрезмерной дороговизне визитов на АЗС.

На вопрос, каким будет их следующий автомобиль, 44% опрошенных заявили, что, в первую очередь, экономичным с точки зрения потребления топлива.

Также в ходе опроса было выяснено, что самые экономные водители — люди в возрасте старше 55 лет и владельцы малолитражных машин. Не обращать внимания на расход топлива предпочитают водители в возрасте от 18 до 24 лет и, конечно же, те, кто ездит на автомобилях с большим объемом мотора.

Все попытки экономить оказываются тщетными из-за того, что на половине АЗС нам недоливают топливо.

Фото: Wassim Chouak / Unsplash