Сбил и уехал. Нашли по обломку бампера

Как это нередко бывает, водитель сбил человека и уехал. Пользователи сайта Reddit объединили усилия и расследовали дело.

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Один из реддиторов попросил пользователей помочь ему в поиске водителя, который сбил его дядю и уехал. Свидетелей происшествия не было, дядя тоже ничего толком не помнил, а на месте преступления остался лишь кусок бампера. Родственнику придется ампутировать ногу из-за травмы, поэтому любая информация, которая может помочь идентифицировать преступника, была бы ценной, написал пользователь с ником u/caverunner17.

Диванные эксперты взялись за дело и решили-таки задачу. Сначала стали гадать, какой машине может принадлежать этот бампер. Один предположил, что это Kia Optima 2011 года выпуска, второй был уверен, что это Kia Rio. Другие просили уточнить, где конкретно произошло ДТП, может, кто-то видел машину с отломанным куском бампера или такая приезжала на ремонт в близлежащий сервис. Автору поста пришло несколько сотен ответов, и это дало результат.

«Реддиторы, у вас получилось! Несовершеннолетний водитель и автомобиль обнаружены в городе Блумингтон. Полиция задержала его 24 августа, расследование продолжается. Примечание — это была часть от Kia Forte», — написал потом u/caverunner17.

Встречаются на Reddit и забавные истории: так, один из пользователей рассказал, как ему удалось провести своего жадного отчима.



Фото: Reddit и Depositphotos