Согласно исследованию британской страховой компании Co-op Insurance, более половины молодых водителей считают, что автомобилисты со стажем и старшего возраста постоянно издеваются над ними.

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Из 24000 опрошенных водителей в возрасте до 25 лет четверть заявили, что другие водителя заставляют их чувствовать себя небезопасно на дороге, а треть рассказывает о давлении со стороны водителей старшего возраста. Почти половина жалуется также на неприличные жесты.

При этом 94% молодых людей считают себя хорошими водителями: 58% не превышают скорость, а 38% никогда не попадали в аварии. Это в общем подтверждается статистикой: в аварии попадают 68% водителей в возрасте до 25 лет, но в 39% случаев они не являются виновниками ДТП.

Также были опрошены водители старше 25 лет (4000 человек), из которых 35% заявили, что не обращают внимания на других водителей, но девятерых из десяти опрошенных раздражают другие участники дорожного движения. Почти половина из них признались, что при этом они гудят и мигают фарами, а четверть опрошенных даже ругаются в адрес других автомобилистов.

«Неприемлемо, что так много молодых водителей чувствуют давление со стороны других участников дорожного движения. В конечном счете, каждый водитель должен соблюдать ограничения скорости и двигаться в соответствии с правилами, но мы знаем, что это не всегда так. Вместо того чтобы быть образцом для подражания, слишком много опытных автомобилистов усложняют жизнь новичкам в период их становления как водителей», — говорит исполнительный директор Co-op Insurance Чарльз Оффорд.

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Фото: Jan Baborák / Unsplash