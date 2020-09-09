Без тормозов и в горящей 1100-сильной машине (видео)

А еще и дорога идет под уклон...

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Наверняка авторы Youtube-канала 1320video не собирались снимать видео, которое у них в итоге получилось. В начале ролика парни просто катаются по улицам города на мощных автомобилях — Mclaren 720S, Nissan GTR и Audi RS3. Это далеко не серийные машины: под капотом у Audi 1100 л.с. (у Ниссана и того больше — 1250 л.с.), а за задним бампером — тормозной парашют.

На скорости 150 миль/ч парни заметили вырывающиеся из-под капота Ауди искры и дым. А секундами позже обнаружили, что тормозов у машины больше нет. Кроме того, электроника при появлении пламени заглушила двигатель, лишив водителя возможности тормозить передачами, и даже парашют никак не помог, потому что находился в походном заблокированном положении.

А самым неприятным было то, что трасса в этом месте как раз пошла под уклон. Попытка пассажира и, по совместительству, оператора, тормозить ногой об асфальт, открыв дверь, успехом не увенчалась. Уже задыхаясь от дыма, парни обсудили варианты остановить автомобиль о бетонный отбойник (вариант был отброшен, потому что могли бы и не выбраться из машины) или выпрыгнуть на показавшуюся травянистую обочину...

Причиной возгорания в моторном отсеке авторы видео называют соскочивший шланг тормозной системы, из-за которого тормозная жидкость попала на раскаленные части двигателя и воспламенилась. Далее расплавился топливопровод — и двигатель вспыхнул как факел. К счастью, это случилось уже после того, как машина остановилась.

С одним из легендарных Ferrari 458 Spider приключилась похожая история — он сгорел дотла. Несмотря на это, хозяин решил продать его с аукциона.

Видео: Youtube, канал 1320video.