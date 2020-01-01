Не Ван Дамм: парень рухнул с крыши BMW на ходу

Трое молодых людей решили записать экстремальный ролик для соцсетей, но переоценили свои силы.

Трое друзей решили пошалить и взяли напрокат каршеринговый BMW сервиса «Яндекс.Драйв», чтобы записать эффектное видео для соцсетей. Один из парней сидел за рулем, девушка снимала видео, а самый отчаянный (Саша) вылез из окна, чтобы на полном ходу встать во весь рост на крыше автомобиля.

«Контент прет! — прокричал блогер, но тут запись оборвалась, эффектной картинки не получилось.

Видео быстро разлетелось по интернету, и пользователи соцсетей разволновались: неужели разбился? Участница эксперимента Анастасия Мокина позже успокоила всех в Инстаграм, что скорость была небольшой, а молодой человек упал на капот. А сам «герой» ролика — «Саша с крыши» под ником alexbezbakh написал: «Было весело. Все танцоры живы и здоровы) вышло спонтанно».

Издание Лайф пишет, что в столичном ГУ МВД уже заинтересовались этим видео и начали проверку по факту нарушения правил дорожного движения, личности героев ролика устанавливаются. Яндекс.Драйв пока не сообщал о своем отношении к событию.

Пользователь сайта Reddit обратился за помощью к реддиторам: его дядю сбил автомобиль, о водителе ничего не известно, на месте преступления остался лишь осколок бампера от неизвестной машины. Пользователи включились в расследование, и преступник был найден. И да, для этого хватило лишь куска пластика.



Видео: ВКонтакте