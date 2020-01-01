Звезда «Универа» ездил по встречке. Но остался с правами

Актеру Арарату Кещяну грозило лишение прав или штраф. Суд вынес самое мягкое решение — 5 тысяч рублей.

Материалы по теме Не Ван Дамм: парень рухнул с крыши BMW на ходу

Героя «Универа» задержали, когда его кроссовер Инфинити гнал по Ленинградке, а потом стал сворачивать по встречке. Составили протокол, дело передали в суд. Головинский районный суд Москвы оштрафовал нарушителя на 5 тысяч рублей. Но Арарат с этим не согласен и считает, что денег его лишили несправедливо, пишет Telegram—канал Mash. Комментировать ситуацию он отказался, а на канал теперь тоже имеет «зуб».

Вот как он рассказал об этом на своей страничке в Instagram.

Araratkeshchyan:

— Стою я на встречке в лыжи обутый,

То ли встречка не встречка,

То ли Mash e***.

Кажется, я знаю чьи пухлые губешки диктовали этот текст. Кажется, я догадываюсь, чьи щечки тряслись от волнения, чья мягенькая ладошка вытирала пот с полого лба. Инспектор «Вот так», что ж вы в суде про мой «статус» забыли упомянуть? Ладно, я обещал, что все подробности по окончании дела, так и будет. Ну а пока, пока.

Впрочем, из этих слов картины произошедшего не сложить. После приговора суда актер тоже объяснять ничего не стал, видимо, по настоянию адвоката. Но, похоже, Арарат лихой ездок. По сведению РЕН ТВ, на его счету 13 штрафов на общую сумму 6,5 тысяч рублей.

Зрителям Кещян известен по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

А вот актеру Михаилу Ефремову не повезло — он, безусловно, виноват, но приговор суда оказался чересчур жестким, и не последнюю роль в этом сыграл его ушлый адвокат.



Фото: Юрий Самолыго/ ИТАР-ТАСС