Кроссоверы Chery продолжают дорожать

Не прошло и месяца, вновь корректировка цен. И на те же модели — компактный Tiggo 4 и большой Tiggo 8.

Материалы по теме Chery обновила флагманский кроссовер Tiggo 8

Компания Chery переписала ценники на ряд комплектаций компакт-кросса Tiggo 4 и флагманского Tiggo 8. Эти комплектации «потяжелели» на суммы от 10 000 до 20 000 рублей, то есть в пределах от 1% до 3% от прежних цен. При этом кроссовер Chery Tiggo 7 во всех комплектациях сохранил старые цены.

Базовая версия Chery Tiggo 4 (она так и называется, Base) теперь стоит 979 900 рублей, а еще два имеющихся варианта с МКП прибавили в цене до 1 029 900 (версия Start, 2,0 литра, 122 л.с.) и 1 069 900 рублей (Comfort, 1,5 литра, 113 л.с.), пишет Цена.Авто. Дорогие «двухпедальные» комплектации Techno (2,0, вариатор) и Cosmo (1,5, робот) теепрь стоят 1 199 900 и 1 299 900 рублей.

Tiggo 8 в начальных версиях сохранил цены — комплектация Active стоит 1 599 900 рублей, а Family — 1 679 900 рублей. А вот топ-вариант Prestige подорожал: теперь он доступен за 1 759 900 рублей. Отметим, что до этого те же самые модели дорожали в августе, прибавка к ценам составила 10 000 рублей.

А вот для Tiggo 7 компания пока сохраняет прежние цены, ведь в более дорогом сегменте у бренда теперь есть новинка Tiggo 7 Pro.

Фото: Chery.