Рамный внедорожник Hyundai: вот как он мог бы выглядеть

В компании говорят о планах по проектированию модели, которая превзойдет Palisade.

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В недавнем интервью один из директоров Hyundai Motor Group Лоренц Глааб намекнул, что у компании есть планы по созданию модели, которая превзошла бы по некоторым параметрам кроссовер Palisade. Для этой модели можно было бы вернуть имя Terracan или дать ему другое — скажем, Pavise, которое было недавно зарегистрировано компанией.

Сегодня внедорожники не так популярны, как кроссоверы, но есть один сегмент, в котором конкуренция до сих пор высока. Это класс полноразмерных рамных внедорожников, и Hyundai внимательно следит за ним.

Чтобы представить, как могла бы выглядеть подобная модель от Hyundai, художник Энох Гонсалес сделал реалистичный рисунок автомобиля.

Он нарисовал несколько вариантов вымышленного Hyundai, окрасив их в различные цвета. Гонсалес добавил поперечную перекладину фирменной решетки радиатора, из-за чего она стала смотреться немного иначе. Это, конечно, не соответствует стилю марки, но придает машине более внедорожный вид. Тонкие дневные ходовые огни и большие фары соответствуют дизайну Hyundai, а задние фонари взяты у кроссовера Kona.

Рынок полноразмерных рамных внедорожников все еще прибыльный. Например, в 2019 году только General Motors продал более 250 000 таких машин: Chevy Suburban и Tahoe, GMC Yukon, а также Cadillac Escalade. При этом покупателям предлагается небольшой выбор автомобилей, особенно в России, и новая модель может иметь успех.

В салоне Hyundai Palisade был обнаружен неприятный запах, источник которого неизвестен.

Фото: Энох Гонсалес / Behance.net