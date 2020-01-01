Эти машины невозможно увидеть на улицах и даже в музеях. Можно только в торговом центре.

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До 4 октября 2020 года в торгово-развлекательном центре «Метрополис» будут выставляться не просто редкие, а уникальные автомобили, среди которых — знаменитый DeLorian DMC—12, как две капли воды похожий на машину из трилогии «Назад в будущее», и броневик Черного рыцаря — Бэтмобиль, к которому постоянно выстраиваются очереди желающих сфотографироваться на фоне.

Длина Бэтмобиля составляет шесть метров, а ширина достигает четырех. Машину оснастили автоматическими дверями с бронированными стеклами, камерой ночного видения, тепловизором с 255-кратным зумом, а также лазерным прицелом и макетами пулеметов, которые способны имитировать стрельбу.

Бэтмобиль и другие прикольные машины (17 фото с выставки) Эти машины невозможно увидеть на улицах и даже в музеях. Можно только в торговом центре. Бэтмобиль и другие прикольные машины (17 фото с выставки)

Особый интерес представляют хотроды, моторами которых можно любоваться благодаря традиционному отсутствию капота, а также кастомные модели машин, существующие в единственном экземпляре.

Посмотреть на машины можно в любой день.

При желании вы можете оказаться в любом музее мира благодаря онлайн-турам.

Фото: пресс-служба ТЦ Метрополис