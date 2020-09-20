Запчасти подорожали, подорожает и ОСАГО. Не для всех

С 20 сентября в России начали действовать обновленные справочники средней стоимости восстановительного ремонта и автозапчастей. Это приведет к росту выплат, а вот на стоимость «автогражданки» повлияет избирательно.

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Стоимость запчастей с момента последней актуализации справочников (с января 2020 года) выросла в среднем на 23%. Всего в «корзине» наиболее часто бьющихся запчастей более 5 тысяч наименований. Но она наполняется деталями разных моделей и марок, поэтому и изменения цен по каждой детали разные. Например, запчасти Тойоты подорожали на 40%, Мицубиси — на 30%, Фольксвагена — на 10%, а Рено — на 9%. В среднем это дало 23%, рассказал на онлайн-конференции в «Российской газете» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Повлияло на цены существенное изменение курса доллара, а также то, что в период пандемии, и даже сейчас, не все поставщики запчастей работают нормально, кому-то даже пришлось покинуть рынок. Это сказалось на стоимости запчастей, меньше стало дешевых деталей.

Однако стоимость запчастей в общем убытке — это не 100%. Поэтому нельзя говорить, что уровень выплаты увеличится на эти же 23%. Статистика, которой владеют страховщики, говорит о том, что при нынешних 23% средняя выплата увеличится примерно на 14%.

Как это отразится на стоимости «автогражданки»? Поскольку увеличение выплат совпало с индивидуализацией тарифа, большинство автовладельцев изменений не почувствует, полагает Евгений Уфимцев. Средняя стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 5–6%, но только для проблемных клиентов и владельцев машин, запчасти на которые подорожали больше всего. Ведь марка и модель автомобиля учитываются страховщиком при выборе тарифа.

Уфимцев считает, что повышение цен на запчасти в справочниках — это временная история. Стабилизация доллара, возвращение на рынок поставщиков запчастей, которые были закрыты, появление новых — все это приведет к снижению цены. Через полтора-два месяца РСА будет принимать решение по обновлению справочников: если цены существенно не изменятся — оставят нынешние, если изменятся — их актуализируют. По закону так можно, страховщики обязаны обновлять справочники не реже, чем раз в шесть месяцев, а чаще — можно. Последняя актуализация затянулась по объективной причине — из-за пандемии.

Норма об индивидуализации тарифов ОСАГО позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса.



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