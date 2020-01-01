Изделие крепится за пластике, вентиляционной решетке или стекле с помощью адаптера.

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Стартап Case4Mask, собирающий средства на краудфандинговой платформе Indiegogo, призван дать автомобилистам легкое решение в непростое время: где хранить медицинскую или санитарно-гигиеническую маску, пока вы находитесь в автомобиле?

По задумке авторов проекта, маска убирается в удобный чехол, закрепляемый на интерьерном пластике, вентиляционной решетке или стекле с помощью одного из четырех фиксаторов. Чехол надежно закрывается, то есть не дает воздействовать на маску внешним факторам, а также препятствует распространению потенциального вируса, который может на ней находиться.

А ноу-хау проекта является то, что благодаря особому пластику, из которого сделан чехол, он способен деактивировать и не давать размножаться многим вредоносным микроорганизмам — указаны 100 видов вирусов, включая COVID-19, а также 400 видов бактерий и 60 видов грибка. Однако создатели Case4Mask подчеркивают, что санитайзером для маски чехол все же не является.

Нужно ли снимать маску, если остановил инспектор? Мы с этим разобрались.

Фото: Case4Mask