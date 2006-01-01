Более 50% продаваемых новых автомобилей красятся на заводах в белый, черный или серый цвет. Это потому (в том числе), что вы не хотите ждать месяц после покупки.

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CNBC выяснила, почему цвета автомобилей чаще такие скучные, и результаты могут вас удивить. В исследовании, со ссылкой на статистику BASF, телекомпания заявила, что в 2019 году большинство продаваемых автомобилей красились в один из четырех перечисленных цветов. Белый цвет стал самым популярным — 39% машин, за ним черный (16%), серый (13%) и серебристый (10%).

Почему же большинство автомобилей продается именно в этих цветах? Существует ряд факторов. В частности, белый, черный, серый и серебристый цвета «подходят ко всему» и представлены в гамме окраски кузова практически всех моделей. Кроме того, эти цвета никогда не выходят из моды, в отличие от некоторых пестрых вариантов, что несколько влияет на цену машины при ее перепродаже.

На некоторых рынках покупатели чаше приобретают автомобили «в наличии», которые есть на складах дилеров, а не заказывают их на заводе — они не готовы ждать доставку месяц после покупки. При этом дилеры стараются забить склады машинами в самых популярных цветах, потому что их можно быстрее продать и в ведомости не будет «лежалого товара».

Не стоит списывать со счетов и психологию. Например, синий цвет стал самым популярным у электромобилей. Это связано с тем, что первые электромобили либо красились чаще в синий, либо имели особые логотипы бренда, подкрашенные синим. Теперь у покупателей с электрическими транспортными средствами чаще ассоциируется именно синий цвет.

Также следует учесть богатую палитру оттенков черного, белого и серого, предлагаемую автопроизводителями. Например, Ram 1500 предлагает традиционный ярко-белый цвет и вариант с трехслойным покрытием цвета слоновой кости. Другой яркий пример — Mercedes-Benz S-класса, который красился в несколько оттенков черного: просто черный, черный металлик и черный обсидиан.

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Фото: Jesse Collins / Unsplash