Hyundai готовит тяжелый рамный пикап

280-сильный двигатель возьмут у кроссовера Genesis GV80.

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Пикап Santa Cruz, выход которого запланирован на ближайшие месяцы, окажется не единственным пикапом в модельном ряду компании.

Как заявил глава отдела глобального дизайна Hyundai Санг Юп Ли в интервью австралийскому журналу Which Car, компания намерена выпустить тяжелый утилитарный автомобиль на раме.

Hyundai Santa Cruz будет машиной для активного отдыха с несущим кузовом. Другой же пикап будет отличаться наличием рамы и мощного двигателя. Подобное заявление делается представителями компании не первый раз. В начале года на новый пикап намекал руководитель отдела исследований и разработок Hyundai Альберт Бирманн. Он сказал, что пикап грузоподъемностью 1000 кг может получить недавно разработанный компанией рядный шестицилиндровый турбодизель, который устанавливается на кроссовер Genesis GV80. Его объем составляет 3 литра, а мощность достигает 280 л.с. и 588 Нм.

Как заявил Санг Юп Ли, новая модель будет сочетать в себе два разных подхода к созданию пикапа. Его «передняя часть представляет собой монокок», а задняя, где расположен грузовой отсек, — получит раму.

Также Hyundai готовит новый минивэн H1, который будет отличаться оригинальным дизайном.

Фото: Hyundai