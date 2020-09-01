Это первое обновление минивэна, отличающегося на рынке доступной ценой, за десять лет.

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Автомобиль уже проходит испытания на дорогах общего пользования, где он и был сфотографирован. На нем плотный камуфляж, но при этом заметно, что H1 получит совершенно новую переднюю часть с широкой решеткой радиатора, которая, кажется, растянута во всю ширину автомобиля.

Также видно низко расположенные фары. Это говорит о том, что модель получит раздельные осветительные приборы, подобные тем, которые устанавливаются на кроссоверы Santa Fe, Palisade и Venue.

Обращает на себя внимание большое лобовое стекло автомобиля, а также передние боковые окна с низкой линией, что значительно улучшит обзор. Смотрится при этом передняя часть машины очень необычно и даже спорно. Задняя же часть осталась традиционно прямоугольной, а значит практичной.

Обновленный Hyundai H1 — первые фото Это первое обновление минивэна, отличающегося на рынке доступной ценой, за десять лет. Обновленный Hyundai H1 — первые фото

В салоне видно отдельно стоящий экран информационно-развлекательной системы. Дизайн же интерьера напоминает тот, который получил представленный на этой неделе новый Hyundai Tucson. В частности, видны те же воздуховоды климатической системы.

Обновленный H-1, который на других рынках продается под названиями Starex и iMax, будет представлен в следующем году и останется глобальной моделью компании.

Напомним, что минивэн продается в России по цене от 2 204 000 рублей.

Hyundai опубликовал фото еще одного нового кроссовера.

Фото: carscoops.com