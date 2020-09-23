Range Rover Velar получил новые моторы и системы

Теперь Range Rover Velar станет динамичнее, экономичнее и даже тише.

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Новый рядный 6-цилиндровый двигатель P400 отличается технологией мягкого гибрида, благодаря чему мощность его составила 400 л.с. и 550 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды. Литий-ионная 48-вольтовая батарея спрятана под полом багажника, благодаря чему улучшилось распределение массы машины по осям.

Также обновленный Velar можно будет приобрести с новым турбодизельным мотором D300 мощностью 300 л.с. и 650 Нм, который отличается не только динамикой (6,5 секунд до 100 км/ч), но и скромным расходом топлива (7,4 л на 100 км пути в смешанном режиме).

Внедорожники с этими двумя двигателями будут также оснащаться пневматической подвеской.

В базе Range Rover Velar получит новый 2-литровый турбодизель Ingenium D200 мощностью 199 л.с. От предшественника он отличается не только повышенной мощностью, но и чистотой выхлопа, а также сниженным расходом топлива. Кроме того, на российском рынке будут предлагаться машины с 4-цилиндровым бензиновым двигателем P250 мощностью 249 л.с.

Помимо новых моторов Velar получил современную информационно-развлекательную систему Pivi. Получить ее можно при покупке машины в комплектации S и выше. Отличает систему четкая графика и сверхбыстрая ответная реакция на команды, благодаря, в том числе, отдельному источнику питания. Программное обеспечение мультимедийной системы будет обновляться дистанционно. Аудиосистема оснащается функцией активного подавления дорожных шумов Active Road Noise Cancellation, после активации которой в салоне становится тише как минимум на 4 децибела.

Появилась и новая система фильтрации воздуха, задерживающая частицы диаметром менее 2,5 микрон, а также новый ключ-браслет Activity Key второго поколения, полностью заменяющий обычный брелок. Устройство имеет часы с ЖК-дисплеем и позволяет разблокировать двери внедорожника и запускать мотор. Обратить внимание стоит и на новое рулевое колесо со встроенными интеллектуальными кнопками, а также на новый селектор коробки передач.

Range Rover Velar 2021 модельного года появится в продаже совсем скоро. О стоимости машины и о комплектациях мы узнаем накануне продаж.

Чем может привлечь Velar покупателей? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Land Rover