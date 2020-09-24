Под отзыв попали 1,7 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter.

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Росстандарт информирует от отзыве на российском рынке 1697 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (тип: 907), проданных в период с июня 2018 года по февраль 2020 года.

В автомобилях тормозные шланги могут соприкасаться с задней частью переднего подкрылка, что может вызвать их перетирание и вытекание тормозной жидкости во время движения.

«Если водитель не обратит внимание на соответствующий предупреждающий индикатор об уровне тормозной жидкости, то тормозной путь может увеличиться вследствие прогрессирующей потери тормозной жидкости, что может привести к повышенной опасности возникновения аварии», — говорится в сообщении ведомства.

Дилеры проинформирует владельцев таких машин о необходимости заехать на сервис для проведения бесплатного ремонта. Автовладельцы могут и сами узнать, попадает ли автомобиль под отзыв, сверив VIN—код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

На всех транспортных средствах будет скорректировано (при необходимости) положение переднего подкрылка и прилегающих деталей.

А в Германии Sprinter превратили в дизайнерский автодом.



Фото: Mercedes-Benz