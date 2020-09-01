В России появятся еще две модели Chevrolet

Марка Ravon прекратила свое существование, а узбекская UzAuto Motors получила право продавать на территории нашей страны ряд моделей Chevrolet.

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Для этого в феврале 2020 года была создана компания «Келес Рус», а в марте в Россию стали поступать Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, произведенные в Узбекистане и Казахстане. Но из-за пандемии дилерские центры компания открыла только 15 июня, поэтому продажи оказались невелики — 500 автомобилей по итогам лета, сообщил агентству «Автостат» исполнительный директор «Келес Рус» Вадим Артамонов. Впрочем, старт он оценивает как ожидаемый, а перспективу — благоприятной. До конца года компания планирует реализовать 3 тысячи машин.

Модельный ряд будут постепенно расширять — со временем в линейку к первым трем моделям, поставляемым из Узбекистана и Казахстана, будут добавлены еще две: бизнес-седан и среднеразмерный кроссовер. Поскольку переговоры продолжаются, уточнять, какие это будут модели, топ-менеджер не стал. Но отметил, что хэтчбек Spark, седаны Cobalt и Nexia также будут обновлены и получат новые комплектации. Хотя произойдет это все уже в следующем году.

Из интересного в этом интервью стоит отметить, что новая компания открещивается от Ravon и не собирается нести гарантийных обязательств по автомобилям под этой маркой. И хотя часть дилеров продолжают путать новую структуру с компаниями, ранее работавшими с машинами Chevrolet на российском рынке и ушедшими с него с долгами, делать этого не стоит. «За то, что происходит с Ravon в России, мы не отвечаем», — четко обозначил Вадим Артамонов.

В 2018-м марка Равон тихо покинула российский рынок, в 2019-м громко вернулась. Планы были грандиозные — семь моделей, 150 дилеров и 34 тысячи проданных автомобилей. Не постигнет ли новую компанию участь предшественницы?

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