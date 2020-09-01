Воссоздан уникальный ГАЗ-20 Победа-Родстер (видео)

Редчайший и почти забытый автомобиль — оригинальных экземпляров не сохранилось вовсе.

На сегодняшний день нет точных данных о том, сколько этих автомобилей было создано. В свободных источниках можно найти такой факт: в 1956 году на Чемпионате СССР по шоссейно-кольцевым гонкам в классе спортивных автомобилей из 18 стартовавших машин две были как раз Победа-Родстер — и это, возможно, самое массовое участие такой техники в соревнованиях.

Машина была действительно быстрой (в том заезде родстеры пришли к финишу вторым и четвертым) но, вероятно, в силу сложности подготовки, так и осталась очень редкой. В 2018 году пользователь Drive2 под ником Mihail124 решил создать реплику ГАЗ М-20 Победа-Родстер, взяв в качестве базы стандартную Победу 1951 года. Работа заняла около одного года.

А осложнялась она тем, что никаких чертежей не сохранилось, как не дожили до наших дней и очевидцы создания оригинальных машин. Информацию приходилось черпать из чудом уцелевших фотоснимков и старых советских книг о спортивной технике. У машины 100-сильный двигатель М-20 Спорт (была у Победы и такая, чуть более распространенная, модификация для гонок) с алюминиевой головкой цилиндров и еще целый ряд оригинальных элементов. Сейчас родстер полностью готов и участвует в выставках и ралли ретро-автомобилей.

Если вам нравятся спортивные и гоночные машины прошлых лет, то наверняка нравится и то, как звучат их двигатели.

Фото: Drive2, пользователь Mihail124.

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия».