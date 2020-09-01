Удивительное открытие: угонщики предпочитают люкс

За 30 лет существования Интерпола в России найдено 55 тысяч украденных машин.

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За пределы России чаще всего угоняют автомобили немецкого, японского и корейского производства классов люкс и премиум, сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

«Идентификация обнаруженных иномарок проводится в том числе по учетам заводов-изготовителей. Взаимодействие в этой сфере налажено с бюро Интерпола государств, на территории которых расположены головные офисы крупнейших производителей транспортных средств», — передает агентство ТАСС слова Прокопчука.

Теперь установить исходные данные машины и найти ее законного владельца удается, даже если уничтожены VIN и номер двигателя.

За 30 лет существования бюро на территории России найдено около 35 тыс. автомобилей, похищенных за границей, а за рубежом — 20 тыс. машин, украденных в России, такую общую статистику привел генерал-майор.

Человек поехал продавать Toyota Camry. В итоге он не только лишился автомобиля, но и был заподозрен в преступлении. О странной истории ограбления читайте тут.



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