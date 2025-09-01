Список работ пока не назовешь внушительным.

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Летом стало известно, что АВТОВАЗ организовал ателье аксессуаров. Такая формулировка могла вызвать ассоциации с заводским тюнинг-ателье, но по факту это один участок, прямо на основном производстве в Тольятти. Сейчас неофициальные источники написали, как именно он работает.

Кадровая структура участка ограничивается начальником, мастером и кладовщицей, а рабочие кадры ателье привлекает из других подразделений завода. Вот какой список работ следует из сообщения паблика AvtoVAZ News.

установка мультимедиа с Яндекс.Авто на модификации XRAY Cross Instinct и XRAY Cross Black;

установка удерживающих сеток и резинового коврика в багажник Granta Cross Quest;

наклеивание шильдиков Quest на автомобили Granta Cross Quest.

Удерживающие сетки в багажнике Lada Granta Cross Quest.

Автомобили в процессе этих доработок, по сведениям источника, несколько раз перегоняются из одного производственного корпуса в другой. Перечисленными пунктами функции участка пока и ограничиваются. Полный объем доработок машин в специальном исполнении новая структура на себя не берет: так, фирменную расклейку «Почты России» для недавней партии почтовых Ларгусов проводила компания из Подмосковья.

А вот как писала о новом подразделении корпоративная газета «Волжский автостроитель» в июне 2020 года: «Установка новой мультимедии на XRAY Cross осуществляется не в линии сборки, а на участке аксессуаров. Новое подразделение организовано именно для дооснащения специальных серий автомобилей — и Lada XRAY Cross Instinct был взят в работу первым. В перспективе наличие такого участка позволит устанавливать на автомобили самые разные аксессуары. Подобная практика, принятая на предприятиях Альянса, позволяет максимально учесть индивидуальные запросы клиентов и при этом использовать только проверенные автозаводом системы».

Цены на версию Granta Cross Quest уже объявлены (она оказалась не самой дорогой Грантой), а Lada 4x4 Urban в варианте Black, у которого есть свой список отличий от стандартной версии, пока лишь начали производить.

Фото: АВТОВАЗ