АВТОВАЗ начал сборку Lada 4x4 Urban в версии Black

Черный кузов, диски и интерьер. Уже собрано десять таких машин.

Материалы по теме У Lada 4x4 Urban появится лимитированная серия Black

На конвейере в Тольятти началась сборка специальной версии внедорожника — Lada 4×4 Urban Black. 9 сентября собрали десять таких автомобилей с трех- и пятидверными кузовами, сообщает паблик AvtoVAZ News. По технической части изменений нет, а вот интерьер и экстерьер получил ряд отличий от стандартного исполнения Urban.

Все они сводятся к черному цвету. Lada 4×4 Urban Black имеет черный цвет кузова — вероятнее всего, используется имеющийся в гамме цветов Lada 4x4 оттенок «Пантера», который поддержан черным матовым цветом литых колесных дисков, недоступным для внедорожников в стандартном исполнении. На передних крыльях имеются шильдики с названием спецсерии.

В черном выполнены и элементы интерьера, включая обивку потолка. На спинках передних сидений присутствует вышивка с надписью «Black». Отметим, что какая-либо официальная информация о грядущей новинке на данный момент отсутствует.

В конце августа 2020 года началась сборка спецверсии другой модели АВТОВАЗа — Lada Granta Cross Quest.

Фото: AvtoVAZ News