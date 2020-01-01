АВТОВАЗ начал сборку Lada 4x4 Urban в версии Black — журнал За рулем

АВТОВАЗ начал сборку Lada 4x4 Urban в версии Black

Черный кузов, диски и интерьер. Уже собрано десять таких машин.

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У Lada 4x4 Urban появится лимитированная серия Black

На конвейере в Тольятти началась сборка специальной версии внедорожника — Lada 4×4 Urban Black. 9 сентября собрали десять таких автомобилей с трех- и пятидверными кузовами, сообщает паблик AvtoVAZ News. По технической части изменений нет, а вот интерьер и экстерьер получил ряд отличий от стандартного исполнения Urban.

Все они сводятся к черному цвету. Lada 4×4 Urban Black имеет черный цвет кузова — вероятнее всего, используется имеющийся в гамме цветов Lada 4x4 оттенок «Пантера», который поддержан черным матовым цветом литых колесных дисков, недоступным для внедорожников в стандартном исполнении. На передних крыльях имеются шильдики с названием спецсерии.

В черном выполнены и элементы интерьера, включая обивку потолка. На спинках передних сидений присутствует вышивка с надписью «Black». Отметим, что какая-либо официальная информация о грядущей новинке на данный момент отсутствует.

  • В конце августа 2020 года началась сборка спецверсии другой модели АВТОВАЗа — Lada Granta Cross Quest.

Фото: AvtoVAZ News
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Отзывы о LADA 4x4 (31)

LADA 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простота, проходимость, функциональность.

Недостатки:

Не существенные за такие деньги.

Комментарий:

Невменяемые истероиды кричат, что мир шагнул там куда то и во, что-то, а у нас выпускают Ниву до сих пор. LADA 4X4 NIVA выпускается концерном RENAULT на ихнем заводе АвтоВАЗ. Главная задача капиталиста получить максимальную прибыль. СССР давно нет и любое производство направленно на извлечение пр...

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