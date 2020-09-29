За пьяные ДТП будет штраф 1–3,5 млн

История с Михаилом Ефремовым явно послужила триггером.

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Виновники смертельных ДТП, совершенных в пьяном виде, должны наказываться не только лишением свободы по ст. 264 УК РФ, но и штрафами в размере от 1 до 3,5 млн рублей. Такое предложение на рассмотрение Госдумой внесли юридические компании и движение «Синие ведерки».

Из-за роста количества резонансных ДТП депутаты намерены поддержать инициативу и довести ее до стадии поправок в закон.

«В последнее время участились случаи управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. Зачастую такие поездки приводят к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти человека. Несмотря на строгость санкций, число ДТП с участием пьяных водителей не становится меньше», — приводят «Известия» мнение специалистов компании AVG Legal, консалтинговой группы VvCube и центра правовой помощи «Дело жизни».

Предлагается за ДТП, совершенное водителем, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, кроме всего прочего, штрафовать на 1–1,5 млн рублей. Если при этом в аварии погиб человек, то 2–2,5 миллиона. В случае гибели двух и более человек виновника ДТП следует штрафовать до 3,5 млн рублей.

Отягчающим обстоятельством предлагается считать факты систематических грубых нарушений ПДД, совершенных в течение года до аварии. Но лишь ужесточение наказаний без профилактики нарушений может оказаться неэффективным, считают некоторые правозащитники.

«Угроза штрафа может повлиять на сознание только трезвого водителя и упредить его от совершения противоправного деяния. Нетрезвый же водитель, как показывает практика, не отдает себе отчета в опасности намерения сесть за руль», — отметил Виктор Травин.

В других странах водителей, по чьей вине погибли люди, предлагают сажать пожизненно.

Фото: Matthew T Rader / Unsplash