Ferrari делает не только машины. Продается их гидроплан!

Новый владелец сможет попробовать повторить рекорд скорости, поставленный на нем в 1953 году — 242 км/ч.

Гоночный моторный катер 1952 года под названием Ferrari Arno XI выставлен на продажу. Фактически это гидроплан, построенный для установления рекорда скорости в категории лодок весом 800 кг.

Гидроплан был создан по заказу гонщика Ахилла Кастольди на судостроительной верфи Cantieri Timossi. Также пилот заказал у компании Ferrari 4,5-литровый V12, чтобы установить на катер, после чего необычным заказом заинтересовался сам Энцо Феррари. В результате сердцем гидроплана стал мотор от Ferrari 375 F1, на которой Скудерия одержала первую победу в Гран-при в 1951 году. Мотор был модифицирован под питание метанолом и снабжен двумя турбинами. Поставленный в 1953 году рекорд — 242,19 км/ч (150,49 миль/ч), не превзойден до сих пор.

Впоследствии двигатель взорвался, однако сейчас гидроплан находится на реставрации, имеет официальную сертификацию Ferrari, а в качестве двигателя у него снова 4,5-литровый Ferrari V12. Уникальный катер выставлен на продажу на сайте DuPont, который специализируется на торговле суперкарами. Цену сообщают по телефону. Нынешнему владельцу этот Ferrari Arno XI обошелся в 868 000 евро (то есть более миллиона долларов) — столько он стоил на аукционе в 2012 году.

Принадлежащий той же эпохе 1950-х лимузин американского президента Гарри С. Трумэна тоже вряд ли уйдет с аукциона дешево; его начальная цена составляет 160 000 долларов.

Фото: DuPont

Видео: Youtube, канал RM Sotheby's