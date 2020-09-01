Агрегаторы такси возьмут на себя расходы по ДТП (но не все)

И только при условии, что вначале заплатит перевозчик — виновник аварии. Мера эта вынужденная, необходимая для компромисса с Госдумой.

Законопроект «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси...» был внесен в Госдуму еще в 2015 году. Среди предложений — обязать такси иметь «шашечки» и оранжевый фонарь, а водителей — проходить предрейсовый медосмотр; агрегаторам предлагается запретить выдавать заказы таксистам, не имеющим разрешения.

Первое чтение законопроект прошел в 2018 году, а его вторая редакция вызвала резкую критику Государственно-правового управления администрации президента и представителей крупных агрегаторов, пишет РБК. Предлагалось установить, что службы заказа такси могут быть только российским юрлицом с российским капиталом и не должны быть филиалом какой-то иностранной компании; в такси не должны работать иностранцы; тарифы на перевозки должны разрабатываться в соответствии с методикой, которую разработает Минтранс. А ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью пассажира и его багажу должен нести водитель. В декабре 2019 года Совфед предложил установить для агрегаторов солидарную ответственность за ДТП, чтобы пассажир мог предъявить требование сразу к службе заказа такси, минуя перевозчика. Агрегаторам это ожидаемо не понравилось, ведь перевозчиками ни юридически, ни фактически они не являются, а значит, не должны нести ответственность за то, чего не делают.

Теперь агрегаторы предлагают переложить на них часть расходов за ДТП и готовы выплачивать до 2 млн рублей каждому пострадавшему в ДТП, если перевозчик не сможет сам компенсировать вред. Готовы они это сделать в том случае, если заказ оформлен через них, а за рулем был самозанятый таксист или индивидуальный предприниматель.

Поправки подготовили «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и группа «Везет». Но ответственность они готовы взять не безусловную, а субсидиарную. Субсидиарная ответственность для агрегаторов приемлемее: они будут доплачивать за перевозчика ту часть, которую тот не смог осилить. Речь о вреде, причиненном жизни и здоровью пассажира, а также его имуществу. Предлагается установить эту ответственность повсеместно для всех агрегаторов.

Предложение агрегаторов наведет порядок на рынке, но неизбежно приведет к росту стоимости поездок, полагают юристы. Ведь агрегаторы не просто понесут расходы по страхованию своей ответственности, но должны будут создать соответствующую инфраструктуру.

Кроме того, агрегаторы предлагают разрешить работать в такси самозанятым водителям (сейчас получить разрешение на осуществление таксомоторных перевозок могут только ИП) и регламентировать для них правила аренды транспортных средств. Установить также, что государство не вмешивается в рыночные цены, а вместо обязательных тахографов предлагается использовать программное обеспечение, позволяющее получать всю информацию о состоянии автомобиля и водителя в режиме реального времени.

Власти намерены усилить контроль за пассажирскими перевозками с помощью новых цифровых сервисов.

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