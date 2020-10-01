Он вернулся: оформить ОСАГО без техосмотра нельзя

С 1 октября прекращает действовать временная мера, принятая в связи с пандемией коронавируса и позволявшая гражданам оформить полис ОСАГО без диагностической карты.

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На фоне пандемии, чтобы не усложнять жизнь автовладельцев, Банк России временно, период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, разрешил оформлять полис ОСАГО без наличия актуальной диагностической карты. Связано это было с тем, что пункты ТО в период карантина не работали.

С сегодняшнего дня возвращаются старые правила, а автовладельцам, оформившим полис автогражданки по упрощенной схеме, необходимо пройти техосмотр не позднее 31 октября 2020 года. В противном случае, если произойдет авария, страховщик компенсирует убытки, но потом взыщет всю сумму с виновника, если у него нет диагностической карты.

При этом никуда возить и предъявлять наличие техосмотра не требуется, по сведениям «Российской газеты», Банк России обязал страховщиков самостоятельно провести ревизию, выявить те договора, которые заключены без техосмотра и после 31 октября получить сведения из единой информационной системы техосмотра о прохождении или непрохождении ТО владельцами таких полисов. Если с документом все в порядке, техосмотр пройден, страховщик сам внесет его номер в информационную систему ОСАГО.

В России введена единая автоматизированная система техосмотра. В частности, в ней в течение пяти лет будут храниться диагностические карты, и их невозможно будет уничтожить или изъять.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС