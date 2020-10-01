Глава Continental обвиняет политиков: они все рушат!

Немецкий бизнесмен считает, что они навязывают покупателям «сырую» электронную мобильность, еще не готовую к выходу на рынок.

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Вольфганг Райтцле, известный в Германии бизнесмен и председатель наблюдательного совета Continental, обвинил политиков в разрушении автомобильной промышленности. Покупателям автомобилей навязывают «электронную мобильность, которая еще не совсем готова к выходу на рынок, а производители, зная это, вынуждены ее предлагать», посетовал он в интервью немецкому новостному порталу «Пионер».

В частности, бизнесмен обвинил политиков в соучастии в широкомасштабном сокращении рабочих мест в компании.

«Вы политически разрушаете автомобильную промышленность, которая до сих пор генерирует 99% своей добавленной стоимости за счет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Результат: мы должны закрывать свои фабрики и сокращать рабочие места», — возмущается Райтцле.

Райтцле, который в прошлом руководил компанией Linde, производящей вилочные погрузчики, а сейчас, кроме Continental, входит в наблюдательные советы ряда крупных компаний, таких как Deutsche Telekom, Холсим, KION Group и Deutsche Bank, отмечает, что в автопроме в течение десяти лет наблюдался бум, а в середине 2018 года ситуация стала ухудшаться, в 2019 году последовала серьезная рецессия в мировой автомобильной промышленности, и с марта этого года «добила» ситуацию эпидемия.

Сокращение автопрома, по его данным, в этом году составит 30%, и ни одна промышленная компания не справится с этим без оптимизации затрат. Ухудшают положение автопроизводителей драконовские меры по сокращению вредных выбросов автомобилей и самое ужасное — политики многих стран торопятся «похоронить» двигатель внутреннего сгорания, а у автопроизводителей просто нет времени на адаптацию.

Вольфганг Райтцле не случайно сделал такие резкие заявления, Continental — один из крупнейших поставщиков шин и автокомпонентов в мире под давлением отраслевого кризиса и последствий коронавируса взял курс на ужесточение экономии. Conti хочет «оптимизировать», а по сути ликвидировать 30 000 рабочих мест по всему миру, 13 000 из них — в Германии. Правда, формально речь идет о том, что сотрудники пройдут переподготовку, и часть из них задействуют на других участках работы. Однако все всё понимают, и представители профкомов уже резко отреагировали на эти планы.

Также известно, что Continental закрывает филиалы в Аахене и Карбене. Причем о закрытии завода в Аахене заявили так внезапно, что это вызвало массу негативных эмоций.

Когда Райтцле спросили, есть ли у Continental видение будущего, он ответил так: «Мы должны принять эти горькие решения, потому что у нас в разработке большая программа, связанная с автоматизированным вождением. Чтобы иметь возможность финансировать это, чтобы двигаться вперед, сокращения, увы, неизбежны».

С ним поспорил премьер-министр Нижней Саксонии Стефан Вайль, который считает, что автомобильная промышленность, включая поставщиков, должна нести ответственность за то, что слишком поздно отреагировала на структурные изменения, происходящие в обществе. Проблемы отрасли неоспоримы, особенно нелегко придется мелким и средним поставщикам в автопроме. Тем не менее, «мы должны отказаться от двигателя внутреннего сгорания и плотно заняться электромобильностью», — настаивает политик.

Правители уже не знают, что предпринять, чтобы поддержать автопром. Рождаются даже самые странные идеи, например, из экономии предложили объединить Ниссан и Хонду.



Фото: Continental