Renault готовит новый бюджетный кроссовер

В качестве анонса будущей серийной модели электрокара компания опубликовала первый тизер. Изображение части фары мало о чем нам говорит, можно лишь сделать вывод, что концепт получит сильно стилизованные фонари и глянцевую черную решетку с вертикальными прорезями. Также можно заметить остроугольный золотой элемент кузова и что-то вроде окраски «металлик».
В Renault не особо много рассказали о концепте, но известно, что серийная модель будет основана на платформе CMF-EV, которая была разработана специально для электромобилей.
Предполагают, что этот кроссовер будет меньше, чем Captur, и его запустят в производство в следующем году. Ходят слухи, что модель имеет несколько вариантов емкости аккумулятора, а максимальный обеспечивает запас хода на одной зарядке до 600 км.
Хотя это до конца не подтверждено, концепт собираются представить на мероприятии Renault eWays, лозунгом которого является «электрическая мобильность сегодня и завтра». Мероприятие состоится с 15 по 26 октября и на нем состоится сразу несколько мировых дебютов, которые, по всей видимости, пройдут 16 и 19 октября.
- Тем временем, Европа готовится к выводу на рынок первого кросс-купе компании Рено, разработанного для России.
Фото: Renault