Renault готовит новый бюджетный кроссовер

Недорогим он будет потому, что позиционируют его под дочерним брендом Dacia.

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В качестве анонса будущей серийной модели электрокара компания опубликовала первый тизер. Изображение части фары мало о чем нам говорит, можно лишь сделать вывод, что концепт получит сильно стилизованные фонари и глянцевую черную решетку с вертикальными прорезями. Также можно заметить остроугольный золотой элемент кузова и что-то вроде окраски «металлик».

В Renault не особо много рассказали о концепте, но известно, что серийная модель будет основана на платформе CMF-EV, которая была разработана специально для электромобилей.

Предполагают, что этот кроссовер будет меньше, чем Captur, и его запустят в производство в следующем году. Ходят слухи, что модель имеет несколько вариантов емкости аккумулятора, а максимальный обеспечивает запас хода на одной зарядке до 600 км.

Хотя это до конца не подтверждено, концепт собираются представить ​​на мероприятии Renault eWays, лозунгом которого является «электрическая мобильность сегодня и завтра». Мероприятие состоится с 15 по 26 октября и на нем состоится сразу несколько мировых дебютов, которые, по всей видимости, пройдут 16 и 19 октября.

Тем временем, Европа готовится к выводу на рынок первого кросс-купе компании Рено, разработанного для России.



Фото: Renault