Вот это подарок: именинник заплакал и обещал жениться

А все потому, что любимая подарила ему автомобиль, с которым ему из-за финансовых трудностей когда-то пришлось расстаться.

Стэн и Шелби из Флориды живут на ферме, разводят кур, занимаются лошадьми и собаками. Но из-за финансовых трудностей Стэну четыре года назад пришлось продать Ford Truck 1979 года. Он очень любил этот автомобиль, два года потратил на его восстановление. Но после продажи следы машины затерялись, и казалось, что навсегда. Мужчина частенько вспоминал о любимце и вздыхал.

Но его верная подруга об этом знала, втайне от него взялась за розыски и даже вступила в группу владельцев классических американских автомобилей на фейсбуке. И в результате смогла найти владельца Форда, списалась с ним, объяснила ситуацию, и тот согласился продать машину обратно.

Ну а потом девушка сняла трогательный ролик для Тиктока. Мы видим, как брутальный мужчина с бородой расслабленно ведет машину ровно до того момента, как видит любимый автомобиль, припаркованный возле дома. Девушка говорит, что пикап снова его, и парень начинает рыдать от счастья.

А через некоторое время, оправившись от потрясения, он публикует пост в Instagram с фото любимца и подписью: «Это случилось. Если вы меня знаете, то знаете, как сильно я любил этот старый Ford. Шелби сделала немыслимое и воссоединила нас после того, как мы продали его, чтобы переехать. Я плакал. Никто НИКОГДА не делал ничего подобного для меня. Теперь я должен на ней жениться :)».

Этот дедушка в 78 лет почувствовал жажду скорости и купил себе McLaren 720S Spider.



Видео: YouTube