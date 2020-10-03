Kawasaki покажет сразу шесть моделей в ноябре

Смотрим тизерное видео и размышляем над тем, что это могут быть за модели.

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Компания Kawasaki объявила, что 23 ноября 2020 года представит шесть новых мотоциклов: три спортбайка, туристическую модель, внедорожную и еще одну — двойного назначения. Одной из ожидаемых новинок наверняка окажется обновленный ZX-10R. Вторым спортбайком, который, по слухам, должен пройти апгрейд, может быть более заряженный ZX-10RR, ведь нынешнее его исполнение появилось еще в 2019-м. Третий кандидат на пополнение спортивной линейки — Ninja H2 SX с адаптивным круиз-контролем, запатентованный летом.

Ориентированная на бездорожье новинка и байк двойного назначения? Это могут быть модификации KLX250 нового поколения — в нынешнем виде мотоцикл построен на базе кроссовой серии KX-F и являет симбиоз эндуро, кроссового и уличного байка. По крайней мере, видео намекает именно на такой расклад.

Еще одна новая модель — внедорожник, пригодный для туризма: по предварительным данным, это будет преемник KLR650 (модели ушла с рынка после ужесточения эконорм) с новой параллельной «двойкой» со впрыском топлива — KLX700.

Свою линейку мотоциклов собирается запустить компания Peugeot.

Видео: Youtube, канал Canadian Kawasaki Motors Inc.