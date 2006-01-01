Peugeot запускает линейку мотоциклов

Первенцем совершенно нового модельного ряда станет байк с 300-кубовым двигателем.

Материалы по теме Вот так (возможно) будет выглядеть Jawa нового поколения

Компания Peugeot известна не только своими автомобилями, но и скутерами, разрабатываемыми подразделением Peugeot Motorcycles. Мотоциклы этой марки известны гораздо меньше, но в ближайшие годы ситуация может измениться.

Индийский гигант Mahindra, выкупивший в 2019 году Peugeot Motorcycles, намерен представить семь новых моделей в промежутке между 2021 и 2023 годами. Напомним, что в 2016 году Mahindra также приобрела права на чешскую марку Jawa и весной 2020 года вывела мотоциклы возрожденного бренда на рынок Европы.

Планируется существенно повысить стандарты производства, а стиль продукции Peugeot Motorcycles кардинально пересмотреть и сориентировать в более молодежном и агрессивном ключе. В линейке скутеров должна возникнуть интересная модель класса GT с мотором 300–400 куб. см. Что касается мотоциклов, то перезапущенный бренд должен стартовать с 300-кубовой модели, дизайн которой будет базироваться на решениях, найденных для концептов серии P2X 2019 года.

Концепты Peugeot P2X Cafe Racer и P2X Roadster

Платформа, разработанная для этого байка, позволит создать и модели с движками другой кубатуры — от 125 до 500 куб. см, пишет Motociclismo со ссылкой на итальянского дистрибьютора Peugeot Motorcycles. В самое первое время продукция будет сориентирована на азиатский рынок, а затем ее предложат и для других стран.

В 2021 году нас также ожидает масштабное обновление линеек KTM и Husqvarna.

Фото: Peugeot Motorcycles