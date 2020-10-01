Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России — журнал За рулем

Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России

Купить кроссовер нового поколения можно будет уже в этом году — ждать осталось меньше месяца.

Материалы по теме
Kia Mohave 2020: все изменения и секретный тест-драйв

Kia объявила о том, что купить долгожданный Mohave следующего поколения в России можно будет 2 ноября 2020 года.

Кроссовер отличается не только уникальной внешностью, но и богатым уровнем оснащения. В Южной Корее автомобиль уже пользуется высоким спросом благодаря сочетанию этих качеств.

Mohave в России будут оснащаться турбодизельным 3-литровым мотором V6 мощностью 249 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом. Других вариантов не предвидится. Также кроссовер получил систему полного привода с электронным управлением и новую систему Terrain Mode.

О ценах и комплектациях новинки мы узнаем ближе к дате начала продаж.

Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России

Купить кроссовер нового поколения можно будет уже в этом году — ждать осталось меньше месяца.

Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России — фото 1179000Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России — фото 1179001Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России — фото 1178999Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России

Фото: Kia

Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России

Купить кроссовер нового поколения можно будет уже в этом году — ждать осталось меньше месяца.

Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России — фото 1179000Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России — фото 1179001Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России — фото 1178999Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России
2811
Оцените материал
0:0

Отзывы о Kia Mohave (1)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогре...

Недостатки:

Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при ...

Комментарий:

Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако п...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...