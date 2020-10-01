Купить кроссовер нового поколения можно будет уже в этом году — ждать осталось меньше месяца.

Материалы по теме Kia Mohave 2020: все изменения и секретный тест-драйв

Kia объявила о том, что купить долгожданный Mohave следующего поколения в России можно будет 2 ноября 2020 года.

Кроссовер отличается не только уникальной внешностью, но и богатым уровнем оснащения. В Южной Корее автомобиль уже пользуется высоким спросом благодаря сочетанию этих качеств.

Mohave в России будут оснащаться турбодизельным 3-литровым мотором V6 мощностью 249 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом. Других вариантов не предвидится. Также кроссовер получил систему полного привода с электронным управлением и новую систему Terrain Mode.

О ценах и комплектациях новинки мы узнаем ближе к дате начала продаж.

Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России Купить кроссовер нового поколения можно будет уже в этом году — ждать осталось меньше месяца. Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России

Собирать новый Kia Mohave будут в России.

Фото: Kia