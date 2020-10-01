Материалы по темеKia Mohave 2020: все изменения и секретный тест-драйв
Kia объявила о том, что купить долгожданный Mohave следующего поколения в России можно будет 2 ноября 2020 года.
Кроссовер отличается не только уникальной внешностью, но и богатым уровнем оснащения. В Южной Корее автомобиль уже пользуется высоким спросом благодаря сочетанию этих качеств.
Mohave в России будут оснащаться турбодизельным 3-литровым мотором V6 мощностью 249 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом. Других вариантов не предвидится. Также кроссовер получил систему полного привода с электронным управлением и новую систему Terrain Mode.
О ценах и комплектациях новинки мы узнаем ближе к дате начала продаж.
Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России
Купить кроссовер нового поколения можно будет уже в этом году — ждать осталось меньше месяца.Новый Kia Mohave — дата начала продаж в России
- Собирать новый Kia Mohave будут в России.
Фото: Kia