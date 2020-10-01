Компания Fabrizio Caselani представила комплект обвеса Type HG для минивэна Citroen Space Tourer и фургона Citroen Jumpy на выставке Modena Motor Gallery 2020 в прошлом месяце.
Комплекты состоят из внешних панелей, которые крепятся на кузов автомобиля без сверления дырок или внесения каких-либо изменений в конструкцию. После установки деталей машины становятся очень похожими на легендарный Type H, выпускавшийся с 1947 по 1981 годы и снявшийся во многих фильмах, благодаря чему хорошо известен и в нашей стране.
Проект фургона Type H появился в 2017 году, когда Fabrizio Caselani представила комплект для Citroen Jumper. Речь идет не просто о панелях из низкокачественного пластика, а разработка обвеса велась в сотрудничестве с инженерами Citroen.
Стоимость комплекта обвеса, независимо от выбранной длины и типа кузова, составляет 14 800 евро (более 1,3 млн рублей) за сам комплект, монтаж и покраску.
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Фото: Fabrizio Caselani