УАЗы стали дешевле на 20 000 рублей (если заказать онлайн)

После обработки запроса вам звонит менеджер и уточняет время визита в автосалон для оплаты и получения автомобиля.

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УАЗ запустил онлайн-продажи своей продукции еще в апреле, в разгар первой волны пандемии, но тогда само руководство завода не делало главную ставку на этот инструмент и, понимая его важность в новое время, все же уподобляло нонсенсам вроде «дистанционного туризма». Похоже, теперь видение изменилось.

Ульяновский автозавод объявил об открытии онлайн-шоурума. По факту это ранее существовавший раздел на официальном сайте, который посвящен онлайн-продажам. А нововведение заключается в том, что теперь при онлайн-заказе и внесении предоплаты в 15 000 рублей вы получаете скидку в 20 000 рублей от начальной цены внедорожника.

Сама схема выглядит так: воспользовавшись фильтрами, вы выбираете город, модель, модификацию, комплектацию. Если требуется, указываете год выпуска, цвет и конкретного дилера. Кроме того, сразу же можно оформить кредит и страховку, а также получить предварительную оценку вашего авто, если хотите сдать его по трейд-ин. Затем подтверждаете бронирование и вносите предоплату.

Полностью оплатить покупку пока нельзя, хотя ранее такая возможность предусматривалась: после обработки запроса вам звонит менеджер, чтобы уточнить время визита в автосалон для проведения финальной сделки и передачи вам автомобиля.

Сейчас УАЗ позиционирует онлайн-торговлю как «универсальную альтернативу традиционному способу покупки» — альтернативу по нынешним временам вполне логичную, тем более что, по последним исследованиям, лишь один из восьми покупателей автомобиля нуждается в помощи менеджера в автосалоне.

Другое дело, что деньги на покупку нового автомобиля есть только у 10% россиян.

Фото: УАЗ