В ПДД пропишут возможность «обнуления» нарушений

Это предусматривает текущая редакция Кодекса об административных правонарушениях.

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О возможности «обнуления» нарушений ПДД рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — пояснил он РИА Новости.

Нужно отметить, что это некое послабление для водителей, так как повторные нарушения по ряду статей наказываются удвоенным штрафом или лишением прав. Так, за превышение скорости на 40–60 км/ч установлен штраф 1000–1500 рублей, за повторное в течение года — 2000–2500 рублей.

Логика в увеличении штрафа за рецидив, совершенный в течение одного года, безусловно, есть. Повторное нарушение доказывает, что автомобилист оступился не случайно, он систематически нарушает ПДД. При этом стоит учитывать, что мера наказания в виде лишения водительских прав не может применяться, если нарушение выявлено видеокамерами. То есть, попавшись повторно под камеру, даже на очень большой скорости, водитель рискует лишь получением штрафа в размере 5 тысяч рублей, сколько бы раз за год это ни происходило. А вот если повторный штраф выявляют сотрудники ГИБДД, то автомобилисту грозит лишение прав. Например, в случае с превышением скорости в 80 км/ч и более. За первое нарушение штраф составит 5000 рублей или лишение водительских прав на 6 месяцев, за повторное — лишение прав на год.

Сейчас проект нового Кодекса об административных правонарушениях дорабатывают с учетом поступивших предложений граждан по результатам его публичного обсуждения и отзывов заинтересованных госорганов и организаций.

Новый Кодекс должен был вступить в силу 1 января 2020 года, но замечаний оказалось столько, что сроки сдвинули.

Недавно на сайте regulation.gov.ru появилась для общественного обсуждения новая редакция перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, это приложение к ПДД. Документ сразу же вызвал бурные обсуждения и споры.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС