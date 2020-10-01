На Subiefest 2020, который прошел в прошлые выходные в США, приехал 1751 автомобиль марки — это в три раза больше, чем во время рекорда 2015 года.

Материалы по теме Subaru привезет в Россию две новинки

В США состоялся самый масштабный парад Subaru — в колонне и на парковке насчитали 1751 автомобиль этой марки, что стало новым рекордом Гиннесса. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году, когда на фестиваль приехало 549 автомобилей.

Кажется, причина рекорда кроется в новом подходе организаторов мероприятия. Вместо того чтобы продавать билеты, в этом году компания попросила участников сделать пожертвования в фонд Feeding America («Накормим Америку»), а вырученные средства пойдут на бесплатные обеды нуждающимся. Всего участники фестиваля собрали денег на 241 800 обедов, а сама Subaru внесла сумму, которая довела количество обедов до ровного числа — 500 000.

В этом году на Subiefest компания анонсировала характеристики спорткупе BRZ второго поколения с эволюционным стилем, более современным салоном и, вероятно, 2,4-литровым турбированным двигателем, который устанавливается, например, на Legacy и имеет мощность 260 л.с. и 376 Нм. Возможно, купе представят в версии STi, мощность которой увеличат до 300 л.с.

Автомобиль будет заднеприводным, а крутящий момент на колеса станет передаваться либо через механическую коробку, либо через автомат — на выбор покупателя.

Subaru также работает над новым кроссовером, который проектируется в сотрудничестве с Тойотой.

Фото: Subaru