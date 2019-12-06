Subaru и Toyota показали новый совместный кроссовер

Концепт буквально состоит из углов, но при этом смотрится гармонично и спортивно.

Японский Youtube—канал опубликовал видео кроссовера Subaru, который компания разрабатывает совместно с Тойотой. Автомобиль построен на универсальной платформе, разработанной для электромобилей. Использоваться она будет сразу для нескольких моделей обеих марок. Первой из них станет спортивный кроссовер с широко расставленными колесами.

Представленный автомобиль не похож на знакомые нам модели японских брендов. Скорее он напоминает машины Cadillac, Pontiac Aztek и чем-то пикап Tesla Cybertruck.

Передняя часть кроссовера имеет множество прямых углов и глубоко посаженные противотуманные фары, которые напоминают противотуманки концепта Infiniti Q Inspiration, показанного на автосалоне в Детройте в 2018 году. Выше расположены узкие светодиодные фары. Решетки радиатора, как и у других электромобилей, у концепта Subaru нет. На ее месте установлена панель шестиугольной формы.

Колесные арки автомобиля имеют черную окантовку. В сочетании со складками панелей она создает впечатление, что колесные арки выступают далеко за габариты автомобиля. Не видно ни дверных ручек, но тормозных дисков, вместо зеркал заднего вида установлены видеокамеры, а окна имеют плотную тонировку, сквозь которую невозможно разглядеть салон автомобиля, — скорее всего, он пока не готов.

Задняя часть концепта выглядит не менее странно: стойки, наклон стекла, панель двери багажника и окаймляющие ее фонари — все весьма и весьма необычно.

Работа над автомобилем еще не окончена. Можно предположить, что Subaru разрабатывает для концепта систему полного привода, в то время как Toyota отвечает за трансмиссию. Таким образом, компании экономят деньги на разработке автомобиля.

В начале этого года должны начаться продажи нового российского электромобиля Zetta стоимостью от 450 тыс. рублей.

Фото, видео: Youtube