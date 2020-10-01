Новый Polo получит в России пакет «Спорт» — журнал За рулем

Новый Polo получит в России пакет «Спорт»

Диски, спойлер, особое оформление салона. Уже известно, когда начнут продавать.

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Volkswagen проанонсировал пакет дополнительного оборудования для нового Polo, который станет доступен для российских клиентов марки в ближайшем будущем. Пакет «Спорт» доступен для тех, кто выбирает комплектацию Respect, Status или Exclusive — то есть любую, кроме самой доступной Origin.

Внешние отличительные особенности «спортивного» Поло таковы: 16" легкосплавные диски Torsby, оригинальная ячеистая решетка радиатора, черные корпуса зеркал и задний спойлер, затемненные задние фонари. Комплект включает задние дисковые тормоза, а опционально доступна окраска крыши в черный цвет.

Сиденья (передние — с обогревом, для задних это опция) имеют особую обивку с красной прострочкой. Такая же прострочка у подлокотников, ковриков и мультируля руля с обивкой из кожи и декоративной вставкой. На педалях и порогах накладки, потолок выполнен в черном цвете, задние стекла затонированы.

В декабре такие машины начнут собирать, а в январе 2021-го объявят цену и запустят в продажу. Напомним, что Polo в новом поколении имеет кузов лифтбек и комплектуется моторами мощностью 90, 110 и 125 л.с. «Спорт», судя по описанию, возможен с каждым из этих движков.

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Два первых двигателя делают в Калуге, на Поло они ставятся в паре с 5-ступенчатой механикой, но 110-сильный можно выбрать и с 6-диапазонным автоматом. И еще есть 125-сильный мотор в паре с 7-ступенчатой DSG.

Фото: Volkswagen

Новый Polo получит в России пакет «Спорт»

Диски, спойлер, особое оформление салона. Уже известно, когда начнут продавать.

Новый Polo получит в России пакет «Спорт» — фото 1183027Новый Polo получит в России пакет «Спорт» — фото 1183029Новый Polo получит в России пакет «Спорт» — фото 1183030Новый Polo получит в России пакет «Спорт» — фото 1183028Новый Polo получит в России пакет «Спорт»


Новый Polo получит в России пакет «Спорт»

Диски, спойлер, особое оформление салона. Уже известно, когда начнут продавать.

Новый Polo получит в России пакет «Спорт» — фото 1183030Новый Polo получит в России пакет «Спорт» — фото 1183028Новый Polo получит в России пакет «Спорт» — фото 1183029Новый Polo получит в России пакет «Спорт» — фото 1183027Новый Polo получит в России пакет «Спорт»
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Отзывы о Volkswagen Polo (16)

Volkswagen 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Выносливый авто.

Недостатки:

разгон более 10с до 100

Комментарий:

Владею авто с 2013г.Пробег 197к. Не таксист. Езжу куда мне надо. Крым,Питер,абхазия,сочи,Ростов,домбай,Башкирия.PS сам из Москвы. Масло не ест. Оценка отлично за авто.Езжу и сейчас тыс 250 будет в трейд ин отдам.

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