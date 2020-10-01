Льюис Хэмилтон сравнялся по победам с Михаэлем Шумахером

«Не думал, что когда-то кто-нибудь сможет повторить его достижения», — сказал победитель Гран-при.

Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран-при Айфеля, проходившем на трассе Нюрбургринг, сравнявшись по количеству выигранных гонок Формулы-1 с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером — теперь у обоих пилотов 91 выигранный Гран-при.

Сын Михаэля, 21-летний Мик Шумахер, передал Хэмилтону шлем отца, в котором тот выступал за команду Mercedes-Benz в конце своей карьеры (2010–2012) и за которую сейчас выступает Льюис.

Добавим, что символический жест был сделан в Германии, на родине Шумахера.

«У меня нет слов! Я наблюдал за Михаэлем с детства, и меня потрясала его способность выступать на высшем уровне буквально в каждой гонке. Я не думал, что кому-то удастся повторить его достижения, и тем более я не мог предположить, что это сделаю я», — сказал победитель Гран-при Айфеля.

В гонке Хэмилтону удалось взять верх над преследователями Максом Ферстаппеном (Red Bull) и Даниэлем Риккардо (Renault). До завершения сезона 2020 года остается шесть этапов, и в чемпионате Хэмилтон, набравший уже 230 очков, опережает идущего вторым напарника по команде Вальттери Боттаса на 69 очков. Если Хэмилтон выиграет в этом году, то сравняется с Шумахером и по числу титулов, став вторым в истории семикратным чемпионом Формулы-1. Ближайшая гонка пройдет в Португалии 25 октября.

Формула-1 — удивительное соревнование, полное совершенно необъяснимых моментов.

Фото: EPA