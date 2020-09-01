«О чем он думал?!»: необъяснимые эпизоды на гонках Формулы-1

От середины 1970-х до наших дней... И все это действительно выглядит очень странно.

Материалы по теме Самые странные моменты в истории гонок

Сезон Формулы-1 2020 года еще только готовится стать частью истории (весьма необычной частью, если учесть всю его специфику), и в ожидании новых гонок неплохо было бы вспомнить некоторые эпизоды прошлых лет. В этой подборке видео — те моменты, которые по праву можно включить в перечень наиболее странных за все время проведения королевских гонок.

Видео охватывает период с середины 1970-х до 2019 года включительно. Чего здесь только нет: проезд Феттеля задним ходом, «отстрел» передних колес у Буэми, фееричный полет Грожана... и это только начала списка! Он включает даже невероятный случай с Джеймсом Хантом (впрочем, именно с Хантом — даже не единственный), ударившим по лицу маршала трассы после досадного вылета на Гран-при Канады 1977 года.

Эпизод с Хантом, кстати, хоть и был известен, но достоянием широкой общественности стал не так давно: в 2016 году Нико Росберг, в ту пору пилот команды Mercedes-Benz, выложил этот видеофрагмент в Instagram...

Современная Формула-1 тоже полна скандалов и спорных ситуаций, но настоящие поклонники любят ее не за это.

В эти выходные проходит десятый этап чемпионата — Гран-при России в Сочи.

Видео: Youtube, канал Tash and Dan