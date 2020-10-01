Lada Vesta Cross: обновление комплектаций

Пока вопросов больше, чем ответов: что будет в версии [Black] и сколько за нее попросят?

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У модификации Lada Vesta Cross смена комплектаций: вместо версии Comfort/Winter теперь будет Comfort/[Black]. Новая комплектация сменит в производстве прежнюю 15 октября.

По предварительной информации, по оснащению старая и новая комплектации идентичны: дело в том, что недавно проанонсированная версия [Black] как раз и создана на базе комплектации Comfort/Winter, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на пресс-службу российского бренда. На предприятии подчеркивают, пишет издание, что смена названий актуальна лишь для кросс-версий, потому что для них запустился вариант [Black]. Для обычных Lada Vesta список комплектаций, включая Comfort/Winter, останется прежним.

Однако полной ясности с оснащением версии [Black] у Весты Кросс пока нет: комплектация Comfort/Winter, на базе которой, как утверждается, создана «черная» версия, не имеет функции электроскладывания зеркал, а для [Black] она заявлена.

Сейчас Lada Vesta Cross в комплектации Comfort/Winter доступна по цене от 835 900 рублей. Комплект [Black], как ранее сообщал АВТОВАЗ, будет включать черную глянцевую крышу, черные корпуса автоматически складывающихся зеркал, 17-дюймовые диски в черном лаке, эмблемы с названием специальной серии, черную обивку крыши и сидений; в опциях комфорта есть зимний пакет, включающий обогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса с отделкой из экокожи. Цены на седан Vesta Cross и универсал Vesta SW Cross в версии [Black] пока не объявлены.

Кроме кросс-версий Весты в серии [Black] также должны появиться модели XRAY Cross и 4х4 Urban.

Фото: АВТОВАЗ