Водителя маршрутки поймали с фальшивыми правами

Задержали его случайно и по другому поводу — за проезд на красный сигнал светофора.

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В Мурманске инспекторы ГИБДД задержали водителя маршрутки, который проехал на красный. При проверке документов инспекторов смутили права 69-летнего мужчины. Водительское удостоверение изъяли и отправили на экспертизу, которая и показала, что права, хотя и были очень похожими, но не соответствовали технологии изготовления бланков данных видов и Гознак его не выпускал, сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Против водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Мужчина признался, что удостоверение у него было, но еще в 1990 году он его потерял, восстанавливать поленился и несколько лет назад купил фальшивое удостоверение у случайного знакомого за 4 тысячи рублей. На работу он устроился уже по поддельному документу, и работодатель не обратил на это внимания.

Теперь водителю грозит лишение свободы на срок до одного года и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», и вынесено постановление по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».

Кроме того, инспекторы будут разбираться с руководством автопредприятия, проявившим халатность и допустившим «бесправного» водителя к перевозке пассажиров.

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Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области