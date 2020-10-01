Дерзкий ВАЗ-2106: купе с мотором V8

Такой существует. Правда, в единственном экземпляре.

Мы регулярно рассказываем о различных тюнинг-проектах, реализованных в России и за ее пределами, стараясь при этом выбирать наиболее выдающиеся. И конечно, мы не могли пройти мимо автомобиля Лада 2106 Виэйт купэ (авторская орфография сохранена), построенного Алексеем Орленко из Ижевска. Потому что это именно та машина, про которую хочется сказать «что-то с чем-то».

Но даже эта характеристика не вполне описывает творение дерзкого удмуртского мастера, ибо доноров (читай «источников вдохновения») было не два, как при кастомайзинге случается зачастую, а три. И какие! Силовую структуру кузова и салон подарила старая двухдверная «тройка» BMW, доработанные по месту кузовные панели и внешние элементы (бамперы, решетку, светотехнику, ручки дверей) — ВАЗ-2106, а сердцем «мутанта» стал легендарный V8 Toyota серии 1UZ-FE объемом 4,0 литра и мощностью 265 л.с.

Машина строилась три года, после чего была передана законному владельцу — Алексей реализовывал этот проект не для себя, а по заказу. Автомобиль зарегистрирован в ГИБДД как BMW. Постройка уникальной «тройки-шестерки» закончилась пять лет назад, но проект поражает до сих пор и едва ли имеет достойные аналоги.

Разве что вспомнить работу афинского мастера Сергея Коцалиса: внешне передок его ВАЗ-21043 остался штатным, но под кузовными панелями — нос Nissan Silvia вместе с двигателем.

Фото: Drive2, Алексей Орленко

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»