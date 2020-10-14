Оформление ДТП на скоростных магистралях запретят

Этот вопрос сейчас активно прорабатывают общественники, и в течение недели свои предложения предоставит ГИБДД для дальнейшего рассмотрения.

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Речь идет о том, чтобы определить категории дорог, где после аварий вообще нельзя останавливаться. Машины должны срочно покинуть место и ехать до ближайшего «кармана», а если из-за поломок они не способны передвигаться, участники ДТП должны бросить их и перейти в ближайшее безопасное место: к обочине, или, если дело происходит на левых полосах МКАДа, даже залезть на бетонный разделитель. Это касается и тех аварий, в которых пострадали или погибли люди, машины надо оставить на месте, а его участникам уйти с дороги и ожидать полицию.

Например, на МКАДе столкнулись два автомобиля, водители остановились, как прописано в Правилах, вышли осмотреть машины и еще не успели выставить аварийные знаки, как в них сзади врезается еще один автомобиль или, еще хуже, сбивает зазевавшегося человека. Таким образом, легкая авария превращается в тяжелую, а порой еще с жертвами, и такие случаи нередки. Риск так называемых вторичных аварий крайне велик, но люди часто боятся покидать место ДТП без его описания и фиксации из-за санкций, которые могут последовать от ГИБДД или страховой. Смысл нововведения в том, чтобы предоставить им такую возможность при определенных дорожных условиях.

Этот вопрос сейчас обсуждается экспертами рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского народного фронта. Чтобы исправить ситуацию, необходимо внести поправки в Правила дорожного движения и предоставить проект новых формулировок в ГИБДД.

Однако при формулировке этого предложения возникает много вопросов. Для начала необходимо прописать в правилах те дороги, где в случае аварии участники смогут покинуть место ДТП. Есть вопросы и к тому, где после аварии должны собраться участники, чтобы это не выглядело так, что они просто сбежали, в случае, если машины не останавливаются. Обочина порой тоже не самое безопасное место на дороге, а «карман» может располагаться очень далеко от точки происшествия. Кроме того, оставить машины, а самим уйти с дороги просто только летом, зимой можно и замерзнуть. Что делать с пострадавшими, если они сами не в состоянии передвигаться? И потом, если при мелкой аварии в срочном порядке убрать с дороги машины, не зафиксировав их положение, есть риск остаться без страхового возмещения.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, который входит в рабочую группу «Защита прав автомобилистов», поясняет, что основная идея этой инициативы — обезопасить людей, потому что человеческая жизнь ценнее любого железа. Следует принять такие правила, чтобы действия водителей не противоречили ПДД и участники аварии четко знали, что они должны делать в определенных случаях. Вопросов тут пока много, вероятно, придется прописать и санкции, но сейчас важна сама идея, которую необходимо должным образом сформулировать и с которой потом сможет работать ГИБДД. Все это потом придется гармонизировать, в том числе и со страховщиками, ведь ДТП придется оформлять уже «по памяти», неясно, насколько лояльно они к этому отнесутся.

Но проблему нужно решать незамедлительно. «Российская газета» приводит слова начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Александра Быкова, который рассказал, что с начала года в России произошло 384 вторичных ДТП. При этом одна из 100 аварий — это наезды на препятствия. Госавтоинспекция готова рассмотреть предложения «Рабочей группы», но ждет конкретных формулировок и обоснования их необходимости, с расчетом, как эти новые формулировки повлияют на безопасность дорожного движения.

P.S. Пишите в комментариях, как вы относитесь к этой идее, какие подводные камни видите, а возможно у вас есть и какие-то предложения, которые в дальнейшем пригодятся рабочей группе экспертов.

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