Lada Vesta Sport получит черную крышу

Спортивной Весте такая очень пойдет, весь вопрос в цене опции.

Спортивная модификация Весты в ближайшем будущем обзаведется вариантом с черной крышей. Данные носят неофициальный характер, но почти наверняка подтвердятся. Сообщество KVIRING DRIVE VK SHOP опубликовало фрагмент прайс-листа, где к уже официально продающимся комплектациям Luxe и Luxe/Multimedia добавлен еще один вариант: тот же Luxe/Multimedia, но с дополнением «крыша кузова черного цвета».

Цены на новый вариант Vesta Sport пока неизвестны, а те, что продаются, стоят, соответственно, 927 810 и 960 210 рублей — такие цены указаны на официальном сайте производителя. Напомним, сейчас у Vesta Sport в списке особенностей значатся корпуса зеркал: у спортивной модификации они черные, тогда как обычные седаны сходят с конвейера с зеркалами, окрашенными в цвет кузова.

АВТОВАЗ начал окрашивать ряд моделей Lada с применением черной эмали для крыши — в частности, для Vesta Cross и Vesta SW Cross, поэтому ничего не мешает распространить эту практику на другие модели семейства Vesta. У кросс-версий Весты черная крыша входит в состав комплектации Comfort/[Black], цена на которую также пока не объявлена.

А вот проект спортивного универсала Vesta SW Sport пока откладывается.

Фото: АВТОВАЗ