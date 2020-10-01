Дефицит такси: поездки дорожают. Вас уже коснулось?

Водителей в столичном такси не хватает, а спрос на поездки продолжает расти. Осенью он вернулся к показателям, которые были до пандемии.

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О том, что людей не хватает, а работы стало больше, говорят не только в службах заказа такси, но и сами таксисты.

«Процентов 25–30 машин сейчас стоит, так как людей не хватает. Было много водителей из Средней Азии, но они уехали. Соответственно, ощутимо увеличилось время подачи, примерно на 35%», — передает слова таксиста Ивана Свердлика «Москва 24».

Весной многие уехали домой, пересидеть пандемию, и не спешат возвращаться, вот и выходит, что число водителей сократилось, а количество заказов растет и, соответственно, увеличилось время выполнения вызовов. Так, например, за первую неделю октября дефицит перевозчиков в сервисе «Везет» по всей стране составляет 2%, а по Москве и области — чуть больше 10%.

Соответственно, увеличилась и стоимость услуг — москвичи все чаще соглашаются на поездки с повышенным коэффициентом.

Сейчас на популярных сервисах поиска работы много предложений — заявленная зарплата — от 100 тысяч рублей, деньги после каждого заказа приходят на карту. От соискателя требуется стаж вождения от 3-х лет, соблюдение правил дорожного движения и аккуратность. Ожидается, вопрос кадрового голода к ноябрю будет решен.

Агрегаторы такси готовы взять на себя расходы по ДТП, но только при условии, что вначале заплатит перевозчик — виновник аварии.

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