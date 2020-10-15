Сериал про «КАМАЗ-Мастер»: первые кадры

Дата выхода — 2021 год. Возможно, премьеру приурочат к старту следующего «Дакара».

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Завершились съемки сериала, посвященного коллективу «КАМАЗ-Мастер», многосерийный фильм получил созвучное название — «Мастер». Сюжет об этом появился в корпоративной передаче «Вести КАМАЗа». Подробностей пока немного, но сообщается, что сериал будет рассказывать о прославленных гонщиках команды.

Картина снималась в нескольких регионах России и за границей, в пустынях и степях. Съемки были сопряжены с «невыносимой жарой, песчаными бурями и недосыпами», цитируют «Вести КАМАЗа» представителей съемочной группы. Фабула пока не раскрывается, но, судя по опубликованным кадрам, в сериале будет много экшена и некая сюжетная линия. Помимо собственно раллийных КАМАЗов, в кадре появятся спортивные мотоциклы, спорткары и багги.

Сюжет о сериале начинается на 10:13.

В команде, снимавшей сериал, 42-летний режиссер Степан Коршунов (сериалы «Мертв на 99%», «Четвертая смена», «Вокально-криминальный ансамбль») и 37-летний оператор Вячеслав Лисневский (фильмы «Чемпионы», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Балканский рубеж»). Предполагается, что картина выйдет на экраны в 2021 году. Есть вероятность, что премьеру приурочат к старту ралли-рейда Dakar-2021, который пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

А в 2022 году поклонников автоспорта ждет еще один сериал — об Айртоне Сенне.

Фото: imago images/PanoramiC

Видео: Youtube, канал ПАО КАМАЗ