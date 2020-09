Netflix выпустит сериал об Айртоне Сенне

Дата выхода на экраны — 2022 год.

Компания Netflix объявила о запуске в производство восьмисерийного художественного мини-сериала о жизни трехкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны. Сериал призван раскрыть характер Сенны, показать аспекты его личной жизни и подробности гоночной карьеры.

Сюжет начнется с гоночного дебюта бразильского гонщика и переезда в Англию, а закончится трагической гибелью на трассе Имола во время Гран-при Сан-Марино 1994 года. Сериал будут снимать на различных локациях, включая реальный дом Сенны в Сан-Паулу, пишет Car and Driver со ссылкой на издание Variety. В создании сериала активно участвует семья Айртона.

Напомним, в 2010 году на большие экраны вышел документальный фильм «Сенна». Что касается Netflix, то у компании на данный момент есть собственный проект, связанный с Формулой-1, — документальный сериал Drive to Survive. Кроме того, в 2020 году компания выпустила мини-сериал The Last Dance о другой легенде из мира спорта — баскетболисте Майкле Джордане. А сериал об Айртоне Сенне должен выйти в 2022 году.

Чемпионат Формулы-1 в 2020 году отмечает свое 70-летие.

