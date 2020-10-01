В BMW посадили искусственный интеллект на «привязь»

В Баварском концерне установили определенные границы использования ИИ и прописали это документально. Ну чтобы он когда-нибудь не вырвался из-под контроля.

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Искусственный интеллект (ИИ) пугает многих, особенно после того, как в 2018 году Илон Маск заявил, что он «намного опаснее ядерного оружия» для человека.

Однако компании прекрасно осознают и его преимущества, и то, что без него уже никуда. В BMW Group заявляют, что искусственный интеллект уже используется в 400 операциях, которые интегрированы в цепочку создания продукта компании. Однако немецкий автопроизводитель стремится держать ИИ в узде и даже разработал этический кодекс его использования. «Мы целенаправленно и осторожно работаем над расширением приложений ИИ внутри компании», — заявляют здесь. Основное внимание по-прежнему уделяется людям, а роль ИИ заключается в поддержке сотрудников и улучшении качества обслуживания клиентов.

Автопроизводитель разработал семь принципов использования ИИ в компании, основываясь на требованиях, сформулированных ЕС. Принципы будут постоянно корректировать по мере того, как ИИ будет проникать во различные сферы деятельности компании.

Первый и, вероятно, самый важный принцип — «Человеческое участие и надзор». Это означает, что BMW Group следит за решениями, принимаемыми приложениями искусственного интеллекта, и устанавливает способы, которыми люди могут отменять эти решения.

Второй принцип — «Техническая надежность и безопасность», это разработка надежных приложений искусственного интеллекта и соблюдение применимых стандартов безопасности, чтобы снизить риск непредвиденных последствий и ошибок.

«Конфиденциальность и управление данными» — это третий важный принцип, информацию нужно надежно хранить и обрабатывать, чтобы она не попала в руки злоумышленников.

Еще одним принципом является «Прозрачность», то есть приложения искусственного интеллекта должны быть понятны, чтобы их можно было легко применить.

Пятый принцип, который называется «Разнообразие, недискриминация и справедливость», основан на том факте, что BMW Group «уважает человеческое достоинство и поэтому стремится создавать справедливые приложения ИИ».

«Экологическое и социальное благополучие» — этот принцип обязывает BMW разрабатывать и использовать такие приложения искусственного интеллекта, которые способствуют комфорту клиентов, сотрудников и партнеров.

Наконец, последний принцип — «Ответственность». BMW Group будет оценивать и снижать риски использования ИИ, чтобы он работал в соответствии с корпоративным духом компании.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что в компании близки к разработке автомобиля с технологией полной автоматизации, а все благодаря искусственному интеллекту.



Фото: BMW