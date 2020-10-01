Упрощенный ввоз авто для Дальнего Востока продлят

Речь идет о том, чтобы у жителей ДФО была возможность ввезти одну машину в год без установки на нее системы ЭРА-ГЛОНАСС.

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Напомним, с января 2017 года в соответствии с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», все выпускаемые в обращение на его территории автомобили должны быть оборудованы системами оперативного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Система устанавливается на новые автомобили на этапе сборки. Для вновь ввезенных подержанных машин разрешили упрощенный вариант устройства — система экстренного оповещения активируется только при нажатии. Установка упрощенной системы — от 30 тыс. руб., что существенно сказывается на стоимости автомобилей с пробегом из Японии. После протестов местных жителей на Дальнем Востоке разрешили раз в год ввозить одну легковую машину или один небольшой грузовик без установки системы. Сначала этот порядок установили на год, потом еще на один, в декабре 2020 года льготный период заканчивается, и его вновь собираются продлить, чтобы избежать напряженности в регионе. О том, что этот вопрос обсуждается, «Коммерсанту» сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. На имя представителя президента РФ в ДФО вице-премьера Юрия Трутнева поступают обращения от граждан и общественных организаций автомобилистов.

По данным ГИБДД, в Дальневосточном федеральном округе около 50% автопарка составляют иномарки с правым рулем, их там зарегистрировано 1,8 млн штук. Хабаровский и Приморский края — протестные регионы, и там людей лучше не злить требованием установить кнопку ЭРА-ГЛОНАСС, отмечает глава фракции КПРФ в заксобрании Приморья Анатолий Долгачев.

Тем более что губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее критиковал обязательную установку упрощенной системы для подержанных автомобилей, отмечая, что она неэффективная. А людям еще и приходится платить за нее 30 тыс. рублей.

В целом же система ЭРА-ГЛОНАСС доказала свою работоспособность, обработав с начала запуска 7 млн вызовов, из которых 90,8 тыс. потребовали вызова экстренных оперативных служб (60,2 тыс.- в автоматическом режиме без участия людей). Но тут речь идет об общих данных, без разбивки на полноценную и упрощенную системы. Данных, насколько хорошо работает «ручная» кнопка, пока нет.

Упрощенное устройство выпускает АО «ГЛОНАСС, и автовладелец (если ввозит более одной машины) в течение 10 дней должен установить ее в сертифицированных центрах, и только после этого поставить машину на учет в ГИБДД.



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